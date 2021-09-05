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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazanan İtalya oldu

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazanan İtalya oldu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Türkiye'yi eleyerek çıktığı final mücadelesinde İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Altın madalya İtalyanların...

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Sırbistan Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın final maçında başkent Belgrad'daki Stark Arena'da İtalya ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta ilk seti Sırbistan alırken, diğer 3 seti alan İtalya galip oldu.

3'te 3 hayali bozuldu
2017'de şampiyon olan Sırbistan, 2019'da Ankara'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yenerek üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Dünya tarihinde ilk olarak Sovyetler Birliği 7 kere üst üste Avrupa Şampiyonu olmuş, daha sonra Rusya Federasyonu da 3 kere üst üste şampiyon olan ikinci ülke olmuştu.

Sırbistan 3 kere üst üste şampiyon olabilme başarısına ulaşmayı hedefliyordu.

Tokyo Olimpiyat'larında oynanan İtalya ve Sırbistan maçını Balkan ülkesi galibiyetle sonlandırmıştı.

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