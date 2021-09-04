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12 yaş üstüne aşı uygulaması için Bilim Kurulu'ndan onay çıktı

12 yaş üstüne aşı uygulaması için Bilim Kurulu'ndan onay çıktı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, veli rızası bulunması şartıyla 12 yaş üstüne aşı onayı verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." demişti.

Habertürk'ün haberine göre, bugün Bilim Kurulu'ndan konuya ilişkin onay geldi. Karar yürürlüğe girerse eğer 12 yaş üstü veli rızası ile aşı olabilecek.

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