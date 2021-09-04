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İYİ Parti Muğla’da istifa depremi yaşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Muğla’da istifa depremi yaşandı

İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe’nin talimatı ile Köyceğiz İlçe başkanı Mehmet Durmuş ve 23 kişilik yönetim kurulu üyelerinin istifa ettirildiği iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası 45 kişinin daha istifa ettiği, partide yeni istifaların gelebileceği belirtiliyor.

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Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Durmuş ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi. Durmuş ve 23 kişilik yönetim kurulunun, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe’nin talimatı ile görevden düşürüldüğü ileri sürüldü. Bu istifaların ardından 130 üyeye sahip Köyceğiz’de İYİ Parti’den 45 kişinin daha istifa ettiği haberi gelirken, istifaların süreceği de belirtiliyor.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Mehmet Durmuş, “İşlerimin yoğun olması nedeniyle Köyceğiz İYİ Parti İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Her zaman partimle beraber yürüyeceğim parti üyeliğim de devam edecek” dedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof.Dr.Metin Ergun ise “Uzun zamandır ben seyahatlerdeyim. Dün Susurluk’taydım. Şu anda Ermenek’teyim ve yarın da Elmalı’ya geçeceğim. Son derece yorgun ve uykusuzum. Bildiğim kadarıyla Köyceğiz Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiği için görevden düştü. Konuyu tam detayı ile bilmiyorum. Bana intikal edeni söylüyorum. Mehmet Durmuş’u yönetimi de sever. Araştıracağım” dedi.

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