BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  POLİTİKA

Kararsızların anketinde çarpıcı sonuç! Kimse partisine dönmüyor! CHP ve AK Parti'de de aynı!

Kararsızların anketinde çarpıcı sonuç! Kimse partisine dönmüyor! CHP ve AK Parti'de de aynı!

Özer Sancar Metropoll'ün son anketinde kararsızlara, "Mevcut partilerden hangisini tercih edersiniz?" sorusunun sorulduğunu ve yanıtları açıkladı. Anketin sonucuna göre kararsızlar kendi partisine bile zor dönüyor.

Abone ol

Metropoll Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisi olan Özer Sancar kararsızlar arasında yapılan anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kararsızlara “mevcut partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih edersiniz” şeklinde ikinci bir soru sorulduğunda ortaya çıkan tablo." Sancar kararsızların hangi partiyi tercih edeceklerini sordu.

Sancar ankette kararsızların kendi partilerine dönmediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Dikkat edilirse: 1. AKP ve CHP’ye 1.5’er puan, İYİ Partiye 1.0 puanlık oy kayması olmuş. Diğer partilere dikkate değer bir kayma yok. 2. Bu bize kararsız kitlenin kendi partilerine dönüşlerinin bile çok kısıtlı olduğunu gösteriyor."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan İYİ Parti'ye FETÖ eleştirisi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan İYİ Parti'ye FETÖ eleştirisi
Ukraynalı iş kadını Türkiye'ye estetik için geldi 10 saat içinde fenalaşıp öldü
Ukraynalı iş kadını Türkiye'ye estetik için geldi 10 saat içinde fenalaşıp öldü
Şanlıurfa'da evlenmeyi kabul etmeyen 13 yaşındaki kızını diri diri yakarak öldürdü!
Şanlıurfa'da evlenmeyi kabul etmeyen 13 yaşındaki kızını diri diri yakarak öldürdü!
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı! Suç duyurusunda bulundular
Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı! Suç duyurusunda bulundular
Bülent Ersoy’un orkestrası Kıbrıs’ta mahsur kaldı
Bülent Ersoy’un orkestrası Kıbrıs’ta mahsur kaldı
Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı
Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymayınca vurularak yakalandı
Ailesiyle sahile gitmişlerdi genç kız göz yaşlarına boğuldu
Ailesiyle sahile gitmişlerdi genç kız göz yaşlarına boğuldu
Kabil Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleştirildi
Kabil Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleştirildi
Çanakkale'de şikayet üzerine doktora gitti yemek borusundan çıkardılar
Çanakkale'de şikayet üzerine doktora gitti yemek borusundan çıkardılar
İstanbul'da yarın bu 8 ilçede su yok! İSKİ duyurdu
İstanbul'da yarın bu 8 ilçede su yok! İSKİ duyurdu