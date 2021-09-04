Kararsızların anketinde çarpıcı sonuç! Kimse partisine dönmüyor! CHP ve AK Parti'de de aynı!

Özer Sancar Metropoll'ün son anketinde kararsızlara, "Mevcut partilerden hangisini tercih edersiniz?" sorusunun sorulduğunu ve yanıtları açıkladı. Anketin sonucuna göre kararsızlar kendi partisine bile zor dönüyor.

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Metropoll Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve yöneticisi olan Özer Sancar kararsızlar arasında yapılan anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Kararsızlara “mevcut partilerden birini tercih etmek zorunda kalsanız hangisini tercih edersiniz” şeklinde ikinci bir soru sorulduğunda ortaya çıkan tablo." Sancar kararsızların hangi partiyi tercih edeceklerini sordu.

Sancar ankette kararsızların kendi partilerine dönmediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Dikkat edilirse: 1. AKP ve CHP’ye 1.5’er puan, İYİ Partiye 1.0 puanlık oy kayması olmuş. Diğer partilere dikkate değer bir kayma yok. 2. Bu bize kararsız kitlenin kendi partilerine dönüşlerinin bile çok kısıtlı olduğunu gösteriyor."