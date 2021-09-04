Ekrem İmamoğlu'ndan metro personeline: Tarihe geçiyorsunuz!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde devam eden İBB’nin metro şantiyelerinde görevli amir ve şefleriyle bir araya geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro çalışmalarında görevli personele seslenerek “Bir yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz” dedi.

İBB’nin aynı anda on metro inşaatını devam ettirdiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bir yönüyle de dünyada bu kadar aynı anda metro üretilen bir kentin sürecini yürüten insanlar olarak bence kesinlikle tarihe geçiyorsunuz. Keşke böyle olmasaydı ama İstanbul’un böyle bir sürece acil ihtiyacı var; kentleşmesi çok hızlı” ifadelerini kullandı.

'Yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz'

İmamoğlu, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu kollarda çalışan insanlar olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Ülkemizin önemli sorunlarından birisi bence hatta sorunların ana kaynağı kentleşme. Çünkü şehirlere yerleşiyoruz, taşınıyoruz, göç ediyoruz. Bu vesileyle bizi orada bekleyen problemlerle de bir anda boğuşmaya başlıyoruz. Bunun içinde ulaşım, adaptasyon, istihdam, güvenlik var. Çok yoğun bir kentleşmenin içerisindeyiz. Belli ki bu sorun. Uzun yıllar daha devam edecek neticede. Bu şehirlerdeki sorunun da temel kaynağı bir yerden bir yere erişebilme. Yıllarca mahallesinden çıkmayan insanlar tanıdım ben. 12 yıldır siyaseten ev gezen birisiyim. Evinden çok az çıkan insanların varlığına şahit oldum. Dolayısıyla böyle bir sosyolojik tarafına baktığınızda ortaya koyduğunuz performansın ya da ürettiğiniz avantajların aslında toplumsal huzura ne kadar büyük etkisi olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Çünkü insanları bir şehirde özgürleştirmenin temelinde erişebilmek var. Yani bir yerden bir yere gidebilmek var. Dilediğinde onu yapabilme özgürlüğü var. Elbette bunun başka parametrelere de ihtiyacı var.”



'Sadece siyasilere suç yüklemeyin'

Seçim döneminde, dört yaşına kadar çocuğu olan kadınların ücretsiz ulaşım hakkını elde etme talebinin kendisi tarafından gündeme getirildiğini anımsatan İmamoğlu, “Bu, Büyükşehir adayı olmadan önce beynime yerleşmiş bir mağduriyetin giderilmesiydi” dedi. İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu aslında yine benim o ev gezmelerimden elde ettiğim bir deneyimdi. Çocuğu olduğu için dışarı çıkamayan yine bir kadının feryadı var. Çok büyük dualar aldığımızı düşünüyorum. Yani çok sesi çıkmasa da -hiç çıkmasın önemli değil- faydalansınlar. Dolayısıyla şehrin bu kadar mühim meselesine hep beraber imza atıyoruz. Tabii zorluklarımız var parasız olmuyor bu işler. Aslında para bulmak da zor değil şu günkü dünyada. Böylesi bir kentte işi üretebilip para bulmak hiç zor değil ama para bulsanız başka bariyerleri yıkmak zorundasınız vesaire. Ha inşallah hepsi düzelecek. Günün sonunda İstanbul kazanıyor. Teminat içinde, teminat altında hissediyoruz kendimizi. Gerçekten varlığınızdan dolayı Allah hepinize yardımcı olsun. Lütfen en doğru işleri yapın. En kararlı olacağınız şey doğru iş yaptığınızdaki ısrarınız olmalı.”