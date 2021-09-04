BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

CHP Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni Osman Eren lastiğini değiştirirken kamyon çarptı

CHP Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni Osman Eren lastiğini değiştirirken kamyon çarptı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni, otomobilin patlayan lastiğini değiştirmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan - Bozova karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Osman Eren ve Cihan İzol, 63 VE 576 plakalı otomobilin patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet çarptı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Eren müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı. Bu arada, hayatını kaybeden Osman Eren'in CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzayda biber fideleri çiçek açtı! Astronotlar kendi yiyeceklerini yetiştirebilecek
Uzayda biber fideleri çiçek açtı! Astronotlar kendi yiyeceklerini yetiştirebilecek
Toplu taşımada PCR dönemi başlıyor! HES koduna da devam! Kurallara uymayıp sahtesine hapis var!
Toplu taşımada PCR dönemi başlıyor! HES koduna da devam! Kurallara uymayıp sahtesine hapis var!
Hudut Kartalları yakaladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler engellendi
Hudut Kartalları yakaladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler engellendi
ABD sonunda gördü! PKK'nın kaçırıp silahlandırdığı çocuklar raporda!
ABD sonunda gördü! PKK'nın kaçırıp silahlandırdığı çocuklar raporda!
24 daireli bina tahliye edilmişti! Ankara'da kolonu çatlayan binadan numune alındı
24 daireli bina tahliye edilmişti! Ankara'da kolonu çatlayan binadan numune alındı
Erdoğan Bayraktar'dan sonra Muammer Güler de konuştu Emin Çölaşan'a 17-25 Aralık mektubu
Erdoğan Bayraktar'dan sonra Muammer Güler de konuştu Emin Çölaşan'a 17-25 Aralık mektubu
Sürücüler dikkat! İstanbul'da yarın etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak
Sürücüler dikkat! İstanbul'da yarın etkinlikler nedeniyle bazı yollar kapatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da eski imam Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da eski imam Osman Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı
Mario Mandzukic futbolu bıraktı
Mario Mandzukic futbolu bıraktı