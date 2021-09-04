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Antalya Manavgat'ta hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Antalya Manavgat'ta hurdaya dönen otomobilden burunları kanamadan çıktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarpan otomobil hurdaya döndü. Çarpma sırasında arka sağ tekeri kopan otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı kazayı yaralanmadan atlattı.

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Kaza, Side Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Mahallesi istikametine seyir halindeki Umutcan Akçakaya’nın kullandığı 07 SD 726 Plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarında virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan otomobilin arka sağ tekeri ve aküsü koparak etrafa savrulurken, otomobilin sürücüsü Umutcan Akçakaya ve otomobilde yolcu olarak bulunan Can Tatlı otomobilden kendi imkanlarıyla çıktılar.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye birimine ait kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı bir şeylerinin olmadığını belirterek, 112 sağlık ekibinin hastaneye götürülerek tedavi talebini kabul etmedi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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