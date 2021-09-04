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Giresun'da vahşet! Ölü 2 yavru kedi bulundu birinin bacakları ve başı kesilmiş...

Giresun'da vahşet! Ölü 2 yavru kedi bulundu birinin bacakları ve başı kesilmiş...

GİRESUN'dan gelen haber kan dondurdu. Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu.

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Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvan severler de durumu polise haber verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvan severler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.

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