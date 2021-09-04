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Bağcılar'da taksicinin arkasından ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da taksicinin arkasından ateş eden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL Bağcılar'da, tartıştığı taksicinin arkasından ateş açan U.G., Bahçelievler'de kaldığı otelde gözaltına alındı.

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Olay, önceki gün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü ile Yenibosna'dan aracına aldığı 2 yolcu arasında tartışma başladı. Bağcılar'a geldiklerinde tartışma kavgaya dönüştü. Yolculardan biri silahla taksi şoförünü tehdit ederek araçta bulunan 100 lira alarak araçtan indi. Daha sonra da, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksiciye doğru ateş etti.

Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, U.G. (28) isimli şüpheli, olayda kullandığı silahla dün Bahçelievler'de bulunan bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüpheli U.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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