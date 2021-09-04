İstanbul'da 6 ton kaçak midye yakalandı! Denize geri bırakıldı

İBB Hal Zabıta Amirliği tarafından, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde bir kamyona kara kıllı midye yüklendiği tespit edildi.

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Zabıtalar durumu, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbar etti.

Yasak sahada avlanma

Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine, kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasa dışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi.

Midyelerin toplam 230 çuval içinde 6 ton civarında ve canlılık özelliği taşıdığından doğal yaşam alanları olan denize iade edilmesine karar verildi.

Midyeler, Fatih, Yenikapı Limanı'na getirildi. 6 ton civarındaki kara kıllı midye denize bırakıldı.

Kaçak avlanan midyelerin naklini yapanlar hakkında idari para cezası uyguland