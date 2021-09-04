BIST 1.469
DOLAR 8,30
EURO 9,89
ALTIN 488,17
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Kulübünden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Galatasaray Kulübünden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

 Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.

Abone ol

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlama mesajlarında Fatih Terim'in fotoğrafları ve sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptığı paylaşımlara yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 6 ton kaçak midye yakalandı! Denize geri bırakıldı
İstanbul'da 6 ton kaçak midye yakalandı! Denize geri bırakıldı
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 4 milyar 382 milyon 188 bin TL
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 4 milyar 382 milyon 188 bin TL
Bu sene palamutu unutun! Balıkçılardan yeni sezon fiyatlar açıklaması!
Bu sene palamutu unutun! Balıkçılardan yeni sezon fiyatlar açıklaması!
Eskişehir'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay Kovid-19'u yendi
Eskişehir'de 116 yaşındaki Ayşe Karatay Kovid-19'u yendi
Samsun'da fırsatçılar sahnede kira fiyatları yükselişte
Samsun'da fırsatçılar sahnede kira fiyatları yükselişte
Kız Kulesi restorasyona giriyor!
Kız Kulesi restorasyona giriyor!
İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Eylül hazırlığı! Üst seviyeye çıkarıldı! O binalar yıkılacak, kafeler denetlenecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan 6 Eylül hazırlığı! Üst seviyeye çıkarıldı! O binalar yıkılacak, kafeler denetlenecek!
Türkiye 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti
Türkiye 189 ülkeye 4 milyar dolarlık iklimlendirme ürünü ihraç etti
Sakarya'da 7 araç birbirine girdi! 10 yaralı var
Sakarya'da 7 araç birbirine girdi! 10 yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Hepsi geri gidecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Hepsi geri gidecek!