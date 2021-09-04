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Gara'da 7 terörist öldürüldü! PKK'nın kadın yapılanması ve suikast okuluna darbe

Gara'da 7 terörist öldürüldü! PKK'nın kadın yapılanması ve suikast okuluna darbe

Irak'ta PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak’ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen hava harekatlarında aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!

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