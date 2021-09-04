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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sivas Kongresi'nin yıl dönümü" mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sivas Kongresi'nin yıl dönümü" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını minnetle andığını belirtti.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Kuvayımilliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

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