Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap verdiler! CHP anayasa için kırmızı şartını açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç “Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni adli yıl açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özkoç “Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni adli yıl açılışında yinelediği yeni anayasa çağrısına ilişkin, “(Bu konuyu konuşacağız, tartışacağız) diyorlarsa otururuz, tartışırız. Görüşmelere kapalı değiliz. Bir diplomasinin yürütülmesine karşı bir sıkıntımız yok. Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir” dedi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'e konuşan Özkoç, seçim barajı ve cumhurbaşkanı adayı konusunda şunları söyledi:

'Masadan kalktılar'

“Anayasa için biz onlarla iki kere masaya oturduk. Birincisinde anlaştığımız, uzlaştığımız konular vardı, ama onlar dayatmalar yaptılar ve masadan kalktılar. İkinci kez masaya oturduğumuzda da bizim arkadaşlarımız kendilerine ‘Anayasanın ilk dört maddesi, parlamenter sistem bizim kırmızı çizgimizdir’ dediler. Yine masadan kalktılar, çekildiler. Bunların amacı daha demokratik bir anayasa yapmak değil. Bu konuda samimi olsunlar, dürüst olsunlar. Biz anayasanın ilk dört maddesini tartışmayız ve en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.

Dayatmayı kabul etmeyiz’

‘Bu konuyu konuşacağız, tartışacağız’ diyorlarsa otururuz, tartışırız. Ama onun dışında toplumu, bizi oyalayacak başka bir şey kabul etmiyoruz. İkincisi, önümüzdeki seçim döneminde kendilerine yol açacak başka kısıtlamaları anayasa içerisine sokup, seçim maddelerinde farklı değişiklikler yapıp, bunu topluma ve Meclis’e dayatmayı düşünüyorlarsa bunda da yanılıyorlar. Biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz.

‘Her ortamda görüşürüz’

Onun haricinde görüşmelere kapalı değiliz. Grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcılarıyla görüşüyoruz. Arzu ediyorlarsa her ortamda otururuz, görüşürüz. Biz görüşlerimizi topluma söylüyoruz. Onlara da söyleriz. Ne diyorlar dinleriz. Bir diplomasinin yürütülmesine karşı bir sıkıntımız yok.”