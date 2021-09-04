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Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ'da yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hemzemin geçitte yük treni minibüse çarptı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

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