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Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro trafik cezası ödeyecek

Hız sınırını aşan İsviçreli iş kadını 192 bin 825 Euro trafik cezası ödeyecek

Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de, hız limitini birçok kez aşan otomobil sürücüsü kadın, 192 bin 825 Euro (yaklaşık 2 milyon TL) trafik cezası ödeyecek.

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Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı İsviçre'de hız sınırını aşan bir iş kadını rekor para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, yaklaşık 12 milyon Euro mal varlığı olan adı açıklanmayan İsviçreli milyonere Wollerau köyü yakınlarından aracıyla geçtiği sırada hız sınırını 43 kilometre aştığı için 370 bin euro para cezası verdi.

Sürücünün cezaya itiraz etmesiyle birlikte ceza aşağıya çekilerek 175 bin Euro'ya düştü.

Daha önce de hız sınırını aşan sürücünün, ertelenmiş 2 para cezası daha bulunduğu için toplamda 192 bin 825 Euro (yaklaşık 2 milyon TL) ödemesine hükmedildi.

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