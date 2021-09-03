1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı gerçekleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarından sonuncusunun sevkiyatı, Gölcük'ten Gelibolu Sütlüce'deki şantiyeye gerçekleştirildi.

Abone ol

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından 53'üncüsünün montajı tamamlandı.

Son sevkiyat gerçekleşti

Çimtaş firması tarafından, 1915 Çanakkale köprüsüne monte edilmek üzere 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki son tabliye bloğunun sevkiyatı Gölcük'ten Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkisindeki şantiyeye gerçekleştirildi.

Çimtaş firmasınca yapılan açıklamada, "Çimtaş, toplamı 105 bin ton olan 1915 Çanakkale Köprüsü tüm kalıcı çelik imalatlarını, son tabliye bloğunu 31 Ağustos 2021 tarihinde Gölcük tesislerinden kendisine ait GMK-1 isimli özel gemiyle sevk ederek, tamamlamıştır. 1 Eylül 2021 sabahı üzerinde, 1500 metrekarelik aydınlatılmış Türk bayrağı taşıyan son tabliye bloğu Çanakkale’ye ulaşmıştır" denildi.