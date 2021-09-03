Türkiye 3 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 304 bin 530 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Eylül 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 14 bin 527 oldu.

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.

1. doz aşılama oranı yüzde 79.26 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 79.26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61.18 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.

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