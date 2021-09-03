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Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu

Afganistan'da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu

AFGANİSTAN'da yeni hükümete Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Baradar'ın başkanlık edeceği iddia edildi. Söylenene göre hükümet, 12 Müslüman alimin bulunacağı bir danışma konseyi ile 25 bakanlıktan oluşacak.

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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından gözler yeni kurulacak hükümete çevrilmişti. Reuters'ın Taliban kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yeni Afgan hükümetinin başına geçecek isim Molla Abdülgani Baradar oldu.

Reuters'ın üç Taliban yetkilisine dayandırdığı habere göre, Taliban'ın siyasi ofisine başkanlık eden Baradar'a, Taliban'ın son kurucularından Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ve hükümette üst düzey görevlerde bulunan Şer Muhammed Abbas Stanikzai de katılacak.

"Tüm üst düzey liderler Kabil'de"
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi, "Tüm üst düzey liderler, yeni hükümeti duyurmak için hazırlıkların son aşamada olduğu Kabil'e geldi." dedi.

Taliban'a yakın başka bir kaynak ise kurulmakta olan hükümetin 12 Müslüman alimden oluşan bir danışma konseyi ve 25 bakanlıktan oluşacağını açıkladı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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