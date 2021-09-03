İstanbul trafiğine okul ayarı! Ücretsiz toplu taşıma saatleri

6 Eylül Pazartesi yeni eğitim öğretim yılının ilk günü... İstanbul trafiği için önlemler hazır!

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İstanbul'da yüz yüze eğitimin başlayacağı pazartesi günü trafik yoğunluğunun yaşanmaması için önlemler alındı. 06.00 ila 14.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak, ek otobüs ve metro seferleri düzenlenecek.

İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci için ders zili çalacak. O gün, kentte oluşacak muhtemel trafik yoğunluğunu azaltmak için önlemler alındı.

Sabah 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Yaklaşık 18 bin civarında servis otobüsü, servis aracı İstanbul trafiğinde olacak. Biz pazartesi günü, okulların açıldığı ilk gün sabah 6'dan öğleden sonra saat 14.00'e kadar İstanbulkart'la kullanılan tüm ulaşım araçlarını bütün vatandaşlarımızın faydalanması açısından ücretsiz hale getirdik" dedi.

Eylem planı UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Otobüs ve metrolara ek sefer konacak

İstanbulluları toplu taşımaya yönlendirmek amaçlandı.

Gün içerisinde otobüslere 1800, metrolara ise 16 ek sefer koyulacak.

Okul servis araçlarının arabalı vapurdan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak.

5 bin kişilik ekip sahada olacak

Servisler pazartesi günü İspark otoparklarını tüm gün boyunca ücretsiz kullanabilecek. Kentteki trafik akışı 2 bin kamerayla Ulaşım Yönetim Merkezi'nde takip edilecek.

Yaklaşık 5 bin kişilik ekip, ilk hafta trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sahada görev yapacak.

Tüm kazı çalışmalarına ara verilecek

Önlemlerden bir diğeri ise İstanbul genelindeki tüm kazı çalışmalarının iptal edilmesi oldu. Hiçbir alt yapı çalışması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde yapılmayacak.