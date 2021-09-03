BIST 1.470
DOLAR 8,31
EURO 9,88
ALTIN 487,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te feci kaza: 2’si ağır 10 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 2’si ağır 10 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen kazada iki ticari aracın çarpışması sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 10. kilometresi Nogaylar mevkisinde meydana geldi. Ş.Ç. yönetimindeki Ford marka 14 DY 115 plakalı ticari araç ile H.E.B. yönetimindeki Ford marka 01 EHY 08 plakalı araç çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte 14 DY 115 plakalı araçta bulunan Z.T., Ş.G., M.G., E.G., F.G., H.T., H.G. ve oğlu M.G. yaralandı. Araçta sıkışan anne H.G. ile oğlu M.G., Nurdağı’ndan gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’te bulunan hastanelere sevk edildi.
Nurdağı trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Operasyonu MİT düzenledi! Üst düzey 3 PKK'lı öldürüldü
Operasyonu MİT düzenledi! Üst düzey 3 PKK'lı öldürüldü
Üniversitelerde örgün eğitimin detayları! Duruma göre tekrar kapanabilir! İşte YÖK'ten ayrıntılı açıklama
Üniversitelerde örgün eğitimin detayları! Duruma göre tekrar kapanabilir! İşte YÖK'ten ayrıntılı açıklama
Türkiye’de benzeri olmayan cami! Gören dönüp bir daha bakıyor
Türkiye’de benzeri olmayan cami! Gören dönüp bir daha bakıyor
Kahramanraş'ta iki Suriyeli yolda buldukları 10 bin doları bakın ne yaptı!
Kahramanraş'ta iki Suriyeli yolda buldukları 10 bin doları bakın ne yaptı!
Yılan zehri koronavirüse çare olabilir!
Yılan zehri koronavirüse çare olabilir!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Hatayspor’a Beşiktaş’tan kaleci transferi
Hatayspor’a Beşiktaş’tan kaleci transferi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Muhalefete ucunu tutturuyorsunuz!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Muhalefete ucunu tutturuyorsunuz!
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 38'e yükseldi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi