BIST 1.470
DOLAR 8,31
EURO 9,88
ALTIN 487,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanraş'ta iki Suriyeli yolda buldukları 10 bin doları bakın ne yaptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanraş'ta iki Suriyeli yolda buldukları 10 bin doları bakın ne yaptı!

Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın yanında taşırken kaybettiği 10 bin dolar, iki Suriyeli tarafından bulunup polise teslim edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş çalıştığı fabrikaya ait olduğu iddia edilen 50 bin dolar ile iş yerinden ayrıldı. Kent merkezindeki bir bankaya gelerek parayı yatırmak isteyen şahıs, paranın 10 bin dolarının eksik olduğunu görünce durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi.

Kaybedilen paranın bulunabilmesi için harekete geçen ekipler, şahsın aracını park ettiği otopark ile banka arasında arama çalışması başlattı. Düşürülen 10 bin doları yoldan geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen iki Suriyelinin bulduğu ve parayı polise teslim ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma Bakanlığı 81 ile iş yerleri için yazı gönderdi! İşçiler artık test için zorunlu!
Çalışma Bakanlığı 81 ile iş yerleri için yazı gönderdi! İşçiler artık test için zorunlu!
Yılan zehri koronavirüse çare olabilir!
Yılan zehri koronavirüse çare olabilir!
Hatayspor’a Beşiktaş’tan kaleci transferi
Hatayspor’a Beşiktaş’tan kaleci transferi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Muhalefete ucunu tutturuyorsunuz!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Muhalefete ucunu tutturuyorsunuz!
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Lübnan'daki akaryakıt krizi, benzin kuyruğunda kılınan cuma namazıyla protesto edildi
Koronavirüs aşısı 12 yaş altına da uygulanacak! Bakanlığın söylemlerini biliyoruz diyerek açıkladı!
Koronavirüs aşısı 12 yaş altına da uygulanacak! Bakanlığın söylemlerini biliyoruz diyerek açıkladı!
Kayseri'de annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası verildi
Kayseri'de annesini yumruklayan üniversiteli Süheyla'ya para cezası verildi
Afyonkarahisar'da 10 TL'ye öpüşeceğini söyledi: Eğer 100 TL daha vermezsen...
Afyonkarahisar'da 10 TL'ye öpüşeceğini söyledi: Eğer 100 TL daha vermezsen...
CHP'li Aylin Nazlıaka iddia etti suçlanan şoför konuştu: Böyle iftira görmedim
CHP'li Aylin Nazlıaka iddia etti suçlanan şoför konuştu: Böyle iftira görmedim
Yasaklı sitelere giriş de engellenecek! Rusya VPN'i de yasaklıyor
Yasaklı sitelere giriş de engellenecek! Rusya VPN'i de yasaklıyor