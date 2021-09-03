Yılan zehri koronavirüse çare olabilir!

Brezilya'da bulunan Sao Paulo Üniversitesi'nin ortaya koyduğu çalışmadan ilginç bir umut çıktı. 'Jararacussu' adı verilen bir çıngıraklı yılanın zehrinin Covid-19'a çare olabileceği açıklandı.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen Covid-19 virüsü tüm dünyadaki etkisini sürdürürken yeniden yeniden mutasyona uğraması ise vakaları bir hayli artırıyor. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı birçok ülkede yıkıcı ölümlere neden olmuşken şimdilerdeki endişe ise Mu varyantı... Bilim insanları, bu varyantları araştırırken bir taraftan da Covid-19'a çare olabilecek çalışmalar sürüyor.

Son olarak Brezilya'da bulunan Sao Paulo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma yılan zehrinin Covid-19'a çare olabileceğini ortaya koydu. Brezilya'da bulunan en büyük yılan türlerinden biri olan, 'Jararacussu' adındaki çıngıraklı yılanın zehrini inceleyen bilim insanları çarpıcı sonuçlar elde etti. Çıngıraklı yılanın ölümcül zehrindeki bir bileşen, maymunlardaki koronavirüsün gelişimini engelleyen bir moleküle rastladı.

Koronavirüsün çoğalmasını engelliyor

Molecule' adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, bu molekül maymunların hücrelerinde Covid-19'un çoğalmasını yüzde 75 oranında engelliyor. Sao Paulo Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rafael Guido, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Bu yılanın zehrinin içinde bulunan maddelerin virüsün çok önemli bir proteinini engellediğini göstermeyi başardık.''

Yılanların peşine düşüp avlamamalıyız

Prof. Guido'nun açıklamasına göre, molekül bir peptit yani aminoasiterden oluşan bir zincir. Bu peptit Covid-19'daki 'PLPro' adı verilen ve virüsün vücutta başka hücrelere zarar vermeden çoğalmasını sağlayan enzime bağlanıyor. Anti bakteriyel özellikleri olduğu bilinen peptit, laboratuvar ortamında sentezlenebilecek. Guido, böylelikle yılanların yakalanmasına ya da zarar verilmesine gerek olmayacağını belirtti:

''Brezilya'da insanların dünyayı kurtaracaklarını sanarak bu yılanların peşine düşüp avlamasını istemiyoruz.''

Araştırmanın ileriki aşamasında bilim insanları bu molekülün farklı dozlardaki etkisini değerlendirecek ve virüsün en baştan hücreye girmesini engelleyip engelleyemeyeceği öğrenilecek. Ayrıca araştırma ekibi, molekülün kısa zamanda insan hücreleri üzerinde de deneneceğinden umutlu fakat kesin tarih henüz belli değil.