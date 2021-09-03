CHP'li Aylin Nazlıaka iddia etti suçlanan şoför konuştu: Böyle iftira görmedim

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka "Çanakkale'de şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı" iddiasını ortaya attı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmayla CHP'ye ait YaşamHak otobüs şoförü ile bir sürücünün tartıştığı ortaya çıktı. Suçlanan şoför “40 yıllık CHP’liyim, böyle iftira görmedim” dedi.

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Çanakkale'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki kadın kolları üyelerine saldırı girişimi iddiası tartışılıyor.

Çanakkale'ye giden ve kadın kolları, MYK ile il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre CHP'ye ait YaşamHak otobüsü otel önüne park edilirken; içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu. Aracın plakası alınarak polise bildirildi.

Nazlıaka: Ezmeye çalıştı

Nazlıaka yaptığı açıklamada ‘'Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor'' dedi.

Soruşturma başlatıldı

Çanakkale'de CHP'lilere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Emniyet: Şoförler arasında sözlü tartışma

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Aylin Nazlıaka’nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Polis tarafından evinde gözaltına alındığında 'neden gözaltına alındığına' anlam veremediğini belirten Vedat A. yaşananları Sabah gazetesine anlattı.

"Böyle iftira görmedim"

Olaydan sonra gözaltına alınan ve CHP’li heyeti arabasıyla ezmekle suçlanan Vedat A. “Yaşananlara inanamıyorum. Bu şehrin Belediye Başkanı beni çok iyi bilir, bana iş verir. 40 yıllık CHP’liyim. Ben böyle iftira görmedim.” dedi.

Camı açıp "uzunlarını kapat" deyip olay yerinden ayrıldım"

Çanakkale'de inşaat işleriyle uğraştığını söyleyen Vedat A. "O gece aracımla evime doğru seyir halindeyken otelin önünde bir otobüsün uzun farlarını yakarak beklediğini fark ettim. Turist otobüsü olduğunu zannedip kendi otomobilimin farlarını söndürüp şoföre el kol hareketi yaparak, camdan önümü göremediğimi anlatmaya çalıştım. Camı açıp "uzunlarını kapat" deyip olay yerinden ayrıldım." dedi.

Basit bir yol tartışmasının ardından evine gittiğini ve uyuduğunu söyleyen Vedat A., "Sabah Güzelyalı'da yaptığım inşaata gittim. Akşam 17:00 gibi telefonum çaldı. Emniyetten arayarak gelmemi istediler. Emniyete gittiğimde gece dörtlüleri yakarak görüş açımı engelleyen otobüsün CHP'ye ait olduğunu öğrendim." şeklinde konuştu.

"Aracım saatlerce incelendi"

"Emniyette hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoka girdim" diyen Vedat A. "Aracımı 'Reisi size yedirtmeyiz' deyip CHP'li heyetin üzerine sürdüğümü ve otobüse çarptığımı iddia etmişler. Oysa ben polis söyleyene kadar otobüsün CHP heyetine ait olduğunu bilmiyordum. İnenlerin turist, otobüsün de tur şirketine ait olduğunu düşündüm. Aracım emniyete çekilip saatlerce incelendi. Ekspertiz gelip araçta kaza izi aradı. Yapılan incelemede olaya ait hiç bir iz bulunamadı ve bu tutanak altına alındı. Tutanakla otobüse çarpmadığım belgelenmiş oldu." açıklamasında bulundu.

"Benim kim olduğumu bilirler"

Hakkındaki iftiraları duyduğunda inanamadığını söyleyen Vedat A., "Ben eski bir CHP'liyim. Bana 'İzmirli' derler. Beni bu şehir de, partim de çok iyi tanır. Ülgür Başkanım da bilir. Ben Belediye'nin inşaat işlerini yapan biriyim. Küçük bir yol tartışmasını bu noktalara getirdiklerine inanmıyorum. Bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yine de şikayetçi olmam"

"Şikâyetçi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Asla. Onlar benim dostlarım" diye yanıt veren mağdur isim konuşmasını şöyle tamamladı. "Onlar bana bunu yapsa da ben duruşumdan vazgeçmem. İl Başkanlığı'na gideceğim. İl Başkanımızla ve Belediye Başkanımızla görüşeceğim. Bir özür bekliyor muyum? Evet. Açıkçası bana bu karalamada bulunanlardan bir özür bekliyorum." dedi.