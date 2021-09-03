Taliban hükümetinin başına geçecek kişi belli oldu

Taliban kaynakları, örgütün kurucu liderlerinden Molla Abdulgani Baradar'ın Afganistan'da yeni ilan edilecek hükümetin başında olacağını bildirdi.

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Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in bacanağı olan Baradar, aynı zamanda grubun siyasi işlerinin başındaki kişi.

Reuters'a açıklama yapan üç örgüt kaynağı, Molla Ömer'in oğlu Molla Yakup ile Şir Muhammed Abbas Stanikzay'ın da yine tepe yöneticiler arasında olacaklarını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Taliban yetkilisi, "Tüm üst düzey liderler, yeni hükümetin ilanı için başkent Kabil'e geldi. Hükümetin kurulması son aşamada" ifadesini kullandı.

Bir başka kaynak da örgütün en tepesindeki isim olan Molla Heybetullah Ahundzade'nin dini meselelere ve İslami çerçevede yönetime odaklanacağı bilgisini paylaştı

Kabil'i ele geçirdikten sonra geniş kapsamlı ve katılımlı bir hükümet sözü veren Taliban, diğer liderlerle de görüşmeler yürütmüştü.

Taliban tarafından bugün ilan edilmesi beklenen hükümette, Taliban karşıtı cephede yer almış isimlerin bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.