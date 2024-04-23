CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devretti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na devretti. Koltuğun önemli bir özelliğinin olduğunu dile getiren Özel, "Bu koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O 'iki büyük eserim var' diyor. Biri Cumhuriyet biri Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.
Özel, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide tanıştığı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu kendisine devretmesini isteyen Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine bağlı Müzik Hazırlık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dora Mimaroğlu'na verdiği sözü tuttu.
Meclis'teki makamında çocuklarla bir araya gelen Özel, Mimaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Özel, "Salonun en genci Dora'ydı, ısrarla el kaldırıyordu. Dora bir konuşma yaptı. 'Benim adımı unutmayın. İleride çok duyacaksınız çünkü çalışıyorum' dedi. 6 yıldır keman çalıyor. Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Türkiye'deki bütün belediye başkanları vardı, onların yanında akşam yemeğinde birazcık kaldım sonra Dora'nın konserine geldim. Çok güzel bir konser izlerken Dora bu sefer de '23 Nisan'da koltuğu istiyorum' dedi. Ben de 'olur tabii' dedim." diye konuştu.
Özgür Özel, koltuğunu Mimaroğlu'na devrederken, "Ben de çok dolaştığım için bu koltukta çok oturmuyorum ama sen geleceksin diye alışayım dedim. Koltuğa oturdum. Koltuğu devredeceksek önce oturmak lazım." ifadesini kullandı.
Koltuğun önemli bir özelliğinin olduğunu dile getiren Özel, "Bu koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu. O 'iki büyük eserim var' diyor. Biri Cumhuriyet biri Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.