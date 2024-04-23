CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devretti

Meclis'teki makamında çocuklarla bir araya gelen Özel, Mimaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. Özel, "Salonun en genci Dora'ydı, ısrarla el kaldırıyordu. Dora bir konuşma yaptı. 'Benim adımı unutmayın. İleride çok duyacaksınız çünkü çalışıyorum' dedi. 6 yıldır keman çalıyor. Beni 23 Nisan konserlerine davet etti. Türkiye'deki bütün belediye başkanları vardı, onların yanında akşam yemeğinde birazcık kaldım sonra Dora'nın konserine geldim. Çok güzel bir konser izlerken Dora bu sefer de '23 Nisan'da koltuğu istiyorum' dedi. Ben de 'olur tabii' dedim." diye konuştu.