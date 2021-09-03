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Erzincan Karasu Nehri'nde yakalandı 85 kilogram ağırlığında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzincan Karasu Nehri'nde yakalandı 85 kilogram ağırlığında

Erzincan Avcılar ve Atıcılar Spor İhtisas Kulübü Derneği üyesi 4 kişi, Karasu Nehri'nde 180 santimetre uzunluğunda 85 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

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Kentte 20 yıldır amatör olta balıkçığı yapan Yusuf Uğurtürk'ün, 4 arkadaşı ile Kemah ilçesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde avlanırken oltasına turna balığı takıldı.

Uğurtürk ve arkadaşlarının uzun uğraşıyla sudan çıkarılan balığın, 180 santimetre uzunluğunda ve 85 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı.

Uğurtürk, nasiplerine büyük balık düştüğünü belirterek, "Niyetimiz bu balığı dernekteki arkadaşlarımızla yemek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Balığı tek başıma çıkaramadım, onların büyük yardımı oldu." diye konuştu.

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