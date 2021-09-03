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Van'da briket yüklü kamyonette 27 kaçak göçmen yakalandı

Van'da briket yüklü kamyonette 27 kaçak göçmen yakalandı

 VAN'da, jandarmanın kovalamaca sonucu durdurduğu briket yüklü kamyonetin kasasındaki gizli bölmede Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi Yuva Mahallesinde briket yüklü kamyoneti durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, jandarma ekipleri de peşine düştü.

Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasada bulunan briketlerin altında gizli bir bölüm olduğu tespit edildi. Bölmeyi kontrol eden ekipler, 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Olay ile ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. 

Van
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