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Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen Filistinli kız hayatını kaybetti! Baba ve amca gözaltına alındı

Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen Filistinli kız hayatını kaybetti! Baba ve amca gözaltına alındı

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan Filistin uyruklu kız yaşamını yitirdi. Korkunç olay sonrası baba ve amca gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da evlerinde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin vücudunda yanıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince evdeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Amara D'nin baba ve amcasının ilk ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.

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