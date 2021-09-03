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Hatay'da hatası hayatına mal oldu! Ölmeden önce bakın ne dedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da hatası hayatına mal oldu! Ölmeden önce bakın ne dedi

HATAY'da 17 yaşındaki genç, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Gülhan Kenanoğlu, ailesinin bir yakınlarının düğününe gitmesinin ardından, "siz gidin ben daha sonra gelirim" dedi. Evde bulunan tüfeği eline alan Kenanoğlu, tüfeğin kazara ateş alması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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