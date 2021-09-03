1300 yıllık! Çanakkale'de kazılarda ortaya çıktı: Fırındaki izi görenler şaştı kaldı
ÇANAKKALE'de Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden Assos'ta ekmek pişirme fırını tabanında ortaya çıkan iler görenleri şaşırttı.
Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Assos Antik Kenti'nde ABD'li arkeologların 1800'lü yıllarda ilk kez gerçekleştirdiği kazılara, uzun bir aranın ardından 1981'de yeniden başlandı.
Bölgede Türk bilim insanlarınca 40 yıldır kazı yürütülüyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun desteği, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda kazıya devam ettiklerini söyledi.