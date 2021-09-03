Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kira fiyatları tepkisi: Başka seçenek kalmamıştır!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kiralık ev sorununa dikkat çekerek iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceğini iddia etti.

Abone ol

Kılıçdaroğlu, artışlara dikkat çekerek "Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

Sevgili Halkım, Ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik-doğalgaz mı, çocuğunun okul masrafını mı?

Kira meselesi ancak, iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır.

Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!

Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!