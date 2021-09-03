Kaçak FETÖ'cü İstanbul Havalimanında yakalandı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçtığı belirlenen FETÖ'cü, İstanbul Havalimanında yakalandı.

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"FETÖ/PDY üyeliği" başta olmak üzere 24 ayrı suçtan aranması bulunan ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçtığı belirlenen şüpheli, İstanbul Havalimanında yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında İsveç'ten gelen Y.M.K.'nin yapılan pasaport kontrolünde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçtığını belirledi.

Şüphelinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM'yi ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçları başta olmak üzere 24 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.