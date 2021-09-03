Beşiktaş'ta Pjanic geldi Adem Ljajic gitti!

Beşiktaş, Barcelona forması giyen Boşnak orta saha Miralem Pjanic'in transferini bitirdi. İspanya takımından bir sene kiralanan Pjanic'e 2.750 bin Euro garanti ücret ödenecek. Öte yandan Pjanic'in gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sözleşmesi feshedildi.

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Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele etmek adına önemli bir transfer daha yaptı. Rosier, Ghezzal, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiraladı. Daha önce Roma, Juventus gibi takımlarda da forma giyen Pjanic, bu sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

Adem Ljajic'e alacaklarına karşılık bonservisi verildi

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetti. Ljajic'in alacaklarına karşılık bonservisi verildi. Adem Ljajic'in yeni durağının Yunanistan veya İtalya olması bekleniyor. Deneyimli oyuncuya Paok ve Genoa takımlarının bir ilgisi vardı.

Geçen yıl istenileni veremedi

Geçen sezon Sergen Yalçın tarafından sık sık forma verilen Ljajic, istenilen performansın uzağında bir görüntü çizmişti. Beşiktaş bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında da yer açmış oldu.