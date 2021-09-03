Fehmi Koru'dan olay iddia! Yüzde 7 barajı sonrası Devlet Bahçeli'nin planı...

Fehmi Koru'dan siyaset kulislerini hareketlendirecek iddialar. Koru, " Baraj yüzde 7 olarak tescillendi de bu konu neden MHP’yi ilgilendiriyor? Yoksa..." başlıklı yazısında Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılma planı olduğu ima etti.

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AK Parti ve MHP seçim barajını yüzde 7’ye çekme kararı aldı. Seçim barajıyla ilgili "Yüzde 7 Cumhur İttifakı'nın ortak kararı" açıklamalarının ardından Fehmi Koru'dan MHP ve Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç imalar geldi.

Seçim barajının aşağı çekilmesinden duyduğu memnuiyeti dile getiren gazeteci Fehmi Koru “MHP ittifakı terk edecek” görüşünün çokça konuşulduğu günlerde MHP’nin neden baraj hesabı yaptığı konusunda kafasının karıştığını belirtti.

İttifak içerisinde yer alan partiler için barajın işlevselliğinin kalmadığını hatırlatan Fehmi Koru “MHP’nin oyu gelecek seçimde yüzde 5’in bile altına düşse, ‘Cumhur İttifakı’ içerisinde kalmaya devam ettiği takdirde, barajın yüzde 10 olmasından etkilenmesi gerekmeyecek” diye yazdı.

"Durum böyleyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi seçim barajının yüzde kaç olarak belirlenmesi neden bu kadar önemseniyor?" diye soran Fehmi Koru 'Cumhur İttifakı'ndan ayrılıp seçime tek başına girecek' imasında bulunduğu şu satırları kaleme aldı:

“Gelecek seçimde de ittifaklar varlıklarını sürdürecekse barajdan etkilenecek tek bir parti olacak: HDP… Onunla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde kapatılma davası görülüyor…

HDP seçime girebilirse yüzde 10 barajını aşmak için çabalayacak…Baraj yüzde 7 olursa bundan en olumlu etkilenecek parti HDP olacak…

MHP’nin mutlaka kapatılmasını arzu ettiği HDP… İyi de, iktidarın küçük ortağı MHP’nin niyeti gelecek seçime ittifak içerisinde yer almadan girmek değilse, barajın yüzde 10 veya yüzde 7 veya yüzde 5 olması MHP’yi neden ilgilendiriyor?"