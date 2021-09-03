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Yeni Zelanda'da alışveriş merkezinde DAEŞ sempatizanı dehşet saçtı!

Yeni Zelanda'da alışveriş merkezinde DAEŞ sempatizanı dehşet saçtı!

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde 3’ü ağır 6 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

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Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland’daki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi.

Batı Auckland bölgesindeki New Lynn alışveriş merkezinde 3’ü ağır 6 kişiyi bıçakla yaraladığı belirtilen erkek saldırganın, olay yerine gelen polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında olayın ‘‘terör saldırısı’’ olduğunu bildirdi.

Ardern, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu, DAEŞ ideolojisinden etkilendiğini, 10 yıldır Avustralya'da yaşadığını ve  2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Başbakan Ardern, saldırganın harekete geçtikten 60 saniye sonra öldürüldüğünü belirtti. Saldırıda üçü ağır altı kişi yaralandı. Yaralıların market müşterisi olduğu açıklandı. Emniyet müdürü güvenlik riskinin kalmadığını duyurdu.

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