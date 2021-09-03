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Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı

Hareket edince farkına vardı! Kadının gözüne giren solucan ameliyatla çıkarıldı

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne iş ziyareti için giden Alman bir kadının başına gelenler inanılmaz...Gözünde bir tuhaflık hisseden kadın soluğu hastanede aldı ve doktorların yaptığı açıklama ile şoke oldu.

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İngiltere Tıp Dergisi New England Journal of Medicine'de şaşkına çeviren bir vaka yer aldı.

Antropolog olan ve iş için Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan kadın döndüğünde gözünde hareket eden bir şey olduğunu fark edince hemen hastaneye başvurdu. 'Göz solucanı' olarak da bilinen Loa loa, Alman kadının gözünden çıkarıldı.

 Doktorlar, çiftlik hayvanları etrafında çalışılıyorsa parazit solucanların insanların gözüne girebileceğini söyledi. Ancak bunun, çoğunlukla Afrika ülkelerinde görülebilen bir vaka olduğu kaydedildi.

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