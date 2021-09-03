TFF'den Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Sayın Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.