Antalya Büyükşehir Belediyesine 125 itfaiyeci alınacak! İlan Resmi Gazete'te yayımlandı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, memur olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 125 itfaiye eri alacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden de mezun olan adaylar arasından 125 itfaiye eri alımı yapacak.

Adayların en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi, 2020 KPSS'de P93 puan türünden en az 55 puan almış, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranıyor.

Sözlü sınava katılmak isteyen adayların, 4-8 Ekim arası mesai bitimine kadar, belgeleriyle ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümlerinin yapılması için Kepez İlçesindeki Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek, başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Yerleşkede yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav, 18-22 ile 25-27 Ekim ve 1-5 Kasım arasında saat 09.00'da başlayacak.