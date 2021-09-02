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Süper Lig'de derbilerin tarih ve saati belli oldu!

Süper Lig'de derbilerin tarih ve saati belli oldu!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Süper Lig 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. hafta programlarını duyurdu. Derbilerin tarihleri ve saati belli oldu.

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Süper Lig 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. hafta programları açıklandı.

Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. 

Süper Lig'de derbi programı açıklandı:

Trabzonspor-Galatasaray (12 Eylül Pazar 20.00)
Trabzonspor-Fenerbahçe (17 Ekim Pazar 19.00)
Beşiktaş-Galatasaray (25 Ekim Pazartesi 20.00)
Beşiktaş-Trabzonspor (6 Kasım Cumartesi 19.00)
Galatasaray-Fenerbahçe (21 Kasım Pazar 19.00)

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