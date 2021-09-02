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HDP'li isimden mecliste skandal sözler! PKK elebaşı Öcalan 'barışı getirebilecek kişi'ymiş!

HDP'li isimden mecliste skandal sözler! PKK elebaşı Öcalan 'barışı getirebilecek kişi'ymiş!

TBMM'deki basın toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulunan HDP'li Meral Danış Beştaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik 'ülkeye barışı getirebilecek kişi' dedi.

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HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Beştaş, Öcalan'ın 'ülkeye barışı getirecek kişi' olduğunu iddia etti.

"Bu ülkeye barışı getirebilecek, barışın anahtarını kullanabilecek, hepimizin önünü açabilecek, Türkiye’yi rahatlatabilecek Sayın Öcalan’ın konuşması, sesi, görüntüsü kısılmak isteniyor." diyen Beştaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tecrit barışa uygulanan bir tecrittir, barışın sesi kısılmak isteniyor. Biz onurlu bir barış için rol alabilecek herkesin rolünü oynaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu tecridin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz."

Yargıtay yeni binasından rahatsız oldu
Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılmasından da rahatsız olan Beştaş, "Dün insan haklarının, hukukun ve evrensel değerlerin ruhuna Fatiha okundu. Artık cenazeyi kaldırabilirsiniz" diye konuştu.

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