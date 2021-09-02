BIST 1.479
DOLAR 8,27
EURO 9,85
ALTIN 481,62
HABER /  SAĞLIK

BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz

BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz

BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, 'Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış' dedi.

Abone ol

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğe Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in yanı sıra Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza, Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katıldı.

Etkinlikte konuşan Şahin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar süreçleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Süreç boyunca farklı yaklaşımlar denediklerini, ilk klinik çalışmaları yaparak gerekli kavram kanıtına ulaştıklarını aktaran Şahin, klinik araştırmalarda birçok doküman bulunduğunun ve her hasta için ayrı ayrı hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Şahin, GMP (granülosit-monosit progenitör) üretiminin "sıkıcı" bir süreç olduğunu vurgulayarak "Yaptığımız şey şuydu. Bunları elektronik kayıt, toplu kayıt ve yaklaşımın otomatikleştirilmesine çevirdik. Böylece altı haftadan daha az sürede bu süreç ortaya çıkabilir." diye konuştu.

"Virüsten korunmak için genetik bilgi"
"2020 salgınıyla karşılaşmak, bu teknolojileri kullanmamıza ve bir aşı geliştirme hedefine olanak sağladı." diyen Şahin, burada kullandıkları kavramın yine aynısı olduğunu ve virüsten korunmak için genetik bilgiyi kullandıklarını aktardı.

Şahin, "20'den fazla nörojeni test ettik, ayrıca hangi aşının en uygun olduğu sorusunu da sorarak daha iyi reseptör bağlama alanı mı yoksa tam sivri uçlu proteinin mi en uygun aşı olduğunu gördük." diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı"
Aşıların 2 aylık ve 6 aylık etkisini ölçen verilere sahip olduklarını ifade eden Şahin, "Aşı üretimimiz 2019'da 10 bindi. Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 1 trilyon dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış." dedi.

Delta varyantı
Şahin, "Varyantların maliyet nötralizasyonunu düzenli olarak analiz ediyoruz. Delta varyantının lokalizasyonunun azaldığını gözlemledik ama yine de sorun yok." ifadesini kullandı.

Bu verileri ikinci dozun ardından 2 ay geçecek şekilde elde ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor."

ÖNCEKİ HABERLER
CHP’li Aylin Nazlıaka’nın iddiasını Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı
CHP’li Aylin Nazlıaka’nın iddiasını Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı
Galatasaray'dan Marcao'ya dev ceza!
Galatasaray'dan Marcao'ya dev ceza!
Süper Lig'de derbilerin tarih ve saati belli oldu!
Süper Lig'de derbilerin tarih ve saati belli oldu!
Türkiye 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye onu katıldığı programda tanımıştı... Öğretim görevlisi gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye onu katıldığı programda tanımıştı... Öğretim görevlisi gözyaşlarıyla uğurlandı
YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek
YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitim artık zorunluluk haline gelmiştir
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitim artık zorunluluk haline gelmiştir
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'yı yendi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'yı yendi
Fahrettin Koca: Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşı olmayan kişiler
Fahrettin Koca: Aktif vakaların yüzde 81'i tam aşı olmayan kişiler
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı