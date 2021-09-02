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Galatasaray'dan Marcao'ya dev ceza!

Galatasaray'dan Marcao'ya dev ceza!

Galatasaray, kadro dışı kalan Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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