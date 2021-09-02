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Galatasaray'dan Marcao'ya dev ceza!
Galatasaray, kadro dışı kalan Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.Abone ol
Galatasaray, Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.