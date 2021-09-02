Fenerbahçe Mergim Berisha ve Max Meyer ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımının oyuncusu Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler kısa süre sonra yeni orta saha Max Meyer'i açıkladı.

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Transferin son günlerinde atağa kalktan Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertli ekip, Red Bull Salzburg'un 23 yaşındaki golcüsü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı.

Transferi resmen duyuran ve Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklanan Kanarya, Alman forvetin adını UEFA Avrupa Ligi listesine yazabilecek.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Yeni orta saha da Alman

Fenerbahçe, Berisha'yı duyurduktan kısa süre sonra günün ikinci transferini açıkladı. Kanarya, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.