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Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic Beşiktaş'ta

Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic Beşiktaş'ta

Beşiktaş, dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic'i kiralamak için Barcelona'yla anlaşma sağladı. Bosna-Hersekli futbolcunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'e damga vuracak bir transferi gerçekleştirmeye çok yakın. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

1 sezon kiralanacak
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Tecrübeli oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

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