Kemal Kılıçdaroğlu'dan KHK'lılar için bir söz daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KHK'lılar için "Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim." dedi

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

KHK’lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama sözü veren CHP’de, şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade sözü verildi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

"İktidar diyor ki, 'hastane yaptık. Eyvallah, başımın üstüne, yapabilirsin, seviniriz. Yol yaptık, havaalanı yaptık, eyvallah. Dünyanın en basit sorusunu soruyorum. Arkadaş bunu kaça yaptın?"

"Devlet adaletle yönetilmiyor. Çünkü devlet vatandaştan aldığı verginin hesabını vatandaşa veremiyor"

"Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olursak ben bütün Suriyelileri en geç 2 yıl içinde Suriye'ye geri göndereceğim. Kararlıyım"

"Sandık gelecek, bundan kaçma şansları yok"

Şimdi freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gittiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Allah sonumuzu hayreylesin diyorum. Sandık gelecek, bundan kaçma şansları yok. Sandık gelecek, oturup bunlara demokratik yollardan bir ders vereceğiz." dedi.

Bir kadının, "Hayvanların hakkını çıkarıyorlar, biz kadınların hakkı nerede?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadınların haklarını da vereceğiz, hiç şüpheniz olmasın. Hele sizin hakkınız ödenmez zaten. Annelerin hakkı ödenmez." yanıtını verdi.

Görevlerine iade edeceğim

Kadının, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını, mahkemede yargılamasının yapılmadığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini... Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Derinkuyu ilçesinde esnaf gezisi yapıp vatandaşlarla sohbet etti, kendisine ikram edilen çayı içti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.