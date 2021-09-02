Taliban yönetimindeki Afgan halkı konuştu! Göç etmemek için istediklerini sıraladılar

Afgan halkı ekonomik sıkıntılardan dertli. Göç konusunda konuşan halk işlerin iyi gitmesi halinde kendi ülkelerini bırakmak istemediklerini söylüyor.

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Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da halk, temel beklentilerinin ekonomik koşulların iyileştirilmesi olduğunu ifade etti.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e hakim olmasının ardından kapanan dükkan ve mağazalar yeniden açılırken pazarlardaki hareketlilik artıyor.

Afganların çoğunluğu kameralara konuşmak istemezken Kabil'in en kalabalık semtlerinden Kota-i Sangi pazarında bazı Afganlar görüşlerini paylaştı.

Seyyar satıcı Ahmet Ziya, sadece barış istediklerini söyledi.

Taliban güçlerinin gelmesinin ardından güvenlik şartlarının iyi olduğunu belirten Ziya, bankaların kapalı ve ya da yoğun olması nedeniyle ticari işlerde aksamalar yaşandığını belirtti.

''İşler iyi giderse yurt dışına gitmeye gerek yok''

Ziya, ''Bankalar kamu çalışanlarının maaşlarını öderse o zaman ekonomik sorunlar da giderilmiş olacak. İşlerimiz iyi giderse yurt dışına gitmemize hiç gerek yok ve sonuçta kendi ülkemiz burası. Hiçbir zaman ülkemizi bırakarak yurt dışına gitmek istemiyoruz.'' diye konuştu.

Kuruyemişçi Zumerek Zercan da bankalar ve döviz ofislerinin kapalı olması sebebiyle çoğu kişinin nakit bulamadığını kaydetti.

''Her şeye rağmen ülkedeki durumun daha da iyi olacağına inanıyorum.'' diyen Zercan, ülkede savaşın bittiğini ve yeni yönetimi ilan edildikten sonra her şeyin iyi olacağını umduğunu dile getirdi.

"Genel olarak işler iyi değil"

Kabil sakinlerinden Zemerek Emini ise ''Genel olarak işler çok da iyi değil. Kendi ülkemde huzur olursa başka ülkelere gitmeye gerek yok. Ben asla başka bir ülkeye sığınmak istemiyorum.'' diye konuştu.

Kabil'de yaşayan Nimetullah Bahtiyar da yeni hükümetin kurulmasıyla fiyatların düşmesini umduklarını söyledi.

Bahtiyar, ''Eğer yeni hükümet ilan edilirse yükselen döviz kuru da düşecektir ve böylece bankalar da açılır, yine normal döneme geçeriz. Afganların kendi ülkelerinde kalmasını istiyorum.'' dedi.

Bahtiyar, Taliban'ın ülkeye güvenlik ve barış getirmesini beklediğini sözlerine ekledi.