Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı ve Afgan göçü açıklaması: Taliban'a ilettik

Mevlüt Çavuşoğlu Taliban'ın Kabil Havalimanı işletilmesi konusundaki talebiyle ilgili sorulara açıklık getirdi. Katar bugünkü açıklamasında Türkiye ile görüşüldüğünü açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluile Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları...

(Havalimanının işletilmesi) Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstlenebileceği bir durum değil. İki aşamalı adım atılabilir. Askeri uçuşlar için şu anki şartlardaki sorunun giderilmesiyle kullanıma açık olabilir durum test edilir.

Ticari uçuşlar için şartların oluşması gerek. Daha önce bu sorumluluk için irade ortaya koymuştuk. Şimdi şartlar değişti. Taliban'dan ve bazı ülkelerden işbirliği talepleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. En önemlisi havaalanının güvenliği. Güvenliğin tesis edilmesi gerek. Görüşlerimizi Taliban'a ilettik. Güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor.

Bu illa devlet demek değil. Bu konuda uzman şirketler var. Bavulların taranması, insanların güvenlikten geçirilmesi, pasaport kontrolü gibi konuların yapılabilmesi gerekiyor.

AB ile göç mutabakatı

2016 yılında 18 Mart'ta AB ile göç konusunda mutabakata vardık. O günden bu yana Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Yüzde 95 oranında göç sayısı azaldı. Ama Avrupa Birliği üzerine düşeni yapmadı.

Afganlar konusunda "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun" böyle bir işbirliği olmaz.

Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde tutulması söz konusu olamaz.