Ekvador Devlet Başkanı uçağını satışa çıkardı

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, başkanlık uçağını satışa çıkardı.

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Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso gereksiz ve verimsiz harcamalara son verilmesi gerektiğini belirterek 28 milyon dolara alınan başkanlık uçağını satışa çıkardı.

Kararı duyuran Ekvador Devlet Başkanlığı İletişim Sekreterliği, Lasso tarafından imzalanan kararname ile başkanlık uçağının doğrudan satışına izin verildiğini, uçağın satış süreci ile yetkilendirilen Milli Savunma Bakanlığı'na gerekli teknik raporların ve ilgili değerlendirmelerin düzenlenmesi görevi verildiği belirtti.

Lasso ise yaptığı açıklamada, “LEGACY EMB-135 BJ başkanlık uçağının satışı hemen başlıyor. Verimsiz ve gereksiz harcamaları azaltmak için kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

14 yolcu kapasitesine sahip uçakta üç ayrı kabin, mutfak ve bagaj bölümü bulunuyor.