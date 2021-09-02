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Benfica'dan flaş Gedson Fernandes açıklaması!

Benfica'dan flaş Gedson Fernandes açıklaması!

Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Gedson Fernandes için Portekiz’den açıklama geldi.

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Gedson Fernandes’in geleceğiyle ilgili konuşan Farinha, yıldız futbolcunun Avrupa kupaları için verilen listede olup olmadığı yolundaki konuya da açıklık getirdi. Farinha, "Gedson büyük ihtimalle bu gece UEFA’ya teslim edeceğimiz Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak. Ancak yine de size bunun yüzde 100 olduğunu söyleyemem. Çünkü kadro üzerinde çalışmalar hala devam ediyor ve kesinleşmiş liste ilerleyen saatlerde gece yarısı UEFA’ya gönderilecek" diye konuştu.

Benfica ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Süper Lig’de Galatasaray forması giymiş ve 17 karşılaşmada 3 asiste imza atmıştı. Gedson Fernandes bu sezon Portekiz Ligi’nde Benfica ile ilk hafta Morierense karşısında sadece 7 dakika şans bulurken, diğer maçlarda kadroda yer almadı.

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